【網紅食譜爆紅】許美德師傅教你做龍鬚蟹肉釀大蝦 超繽紛視覺與味覺饗宴

精緻食材準備過程

在最新一集的《流行都市》中，許美德師傅帶來了一道令人垂涎的菜式——龍鬚蟹肉釀大蝦。這道菜不僅味道豐富，其製作過程也極具觀賞性，保證讓你的餐桌上增添幾分話題性。

首先，許美德師傅選用的是大花蝦，這種蝦因其肉質鮮美而聞名。製作過程中，師傅首先去除蝦頭和蝦尾，並用雙飛切法開背去腸。由於蝦身較大，師傅甚至會再次進行雙飛切，使得蝦肉更加展開，類似於蝦扒的形狀。接著，蝦肉會依序加入鹽、調味粉、胡椒粉、乾蝦籽和生粉進行醃製。

創意填充與包裹技巧

在醃製好的蝦肉上，師傅會先塗上一層蝦膠，然後依次放上蟹腳肉、中芹和甘筍，最後將蝦肉捲回原樣，備用。為了增加菜式的層次感和口感，師傅使用了常見於西餐的龍鬚絲來包裹蝦肉卷。這一步驟不僅讓成品的外觀更加吸引人，也增添了一絲絲的異國風情。

精心烹飪方法

炸製蝦卷時，師傅特別提醒不要直接將蝦卷放入熱油中，以免龍鬚絲散開。他會先在蝦卷上淋上熱油以定型，然後再將油溫降低後放入蝦卷炸製約十分鐘。此外，蝦頭和蝦尾也會被填充蝦膠並一同炸香，增加了菜品的豐富度和視覺效果。

調製特色甜酸汁

最後，師傅會另起一鍋，加入一茶匙油煮製甜酸汁。這裡的特色是加入了潮州桔油，帶來獨特的酸味。如果潮州桔油難以取得，市面上的酸甜汁也是一個不錯的替代選擇。煮好的芡汁會被均勻地淋在切好的蝦卷上，完成這道色香味俱佳的佳餚。