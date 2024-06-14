飲食業

從化學系到餐廳老闆 Kobe勇闖飲食業完成母親夢想 淚眼堅持「給我時間我會證明給所有人看」

TVB娛樂新聞
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在最新一集《美食新聞報道》中，故事圍繞著主角鄭紫欣（Kobe）的非凡旅程。原本是一名化學系學生的她，為了實現已故母親的夢想，毅然決然地踏入了飲食業。儘管年輕且缺乏相關專業背景，Kobe面對了眾多的反對聲音。幸運的是，家人的支持成為了她的堅強後盾，使得她的生意逐漸走向穩定。Kobe感慨地說：「我覺得我現時做的是她想做的事，是媽媽把機會留了給我！給我一點時間，我會證明給所有人睇，我一定得！」

創新菜式吸引食客

在自己的餐廳中，Kobe決定推出創新的德法農村菜。她的招牌菜之一「法式皇帝威靈頓牛柳」，打破了傳統的長條形設計，改為圓形以達到更均勻的加熱效果。「平時大家看到的威靈頓一般都是長條形，因為會分給幾個客人，出菜的溫度或有機會不一。我希望追到客人進食的時間，所以選擇做圓形，受熱會較平均，切開一半，大家分剛好。」此外，她還精心製作「拿破崙蛋糕」，每日使用新鮮生果，並選擇馬斯卡邦尼芝士忌廉代替傳統吉士，使甜品更加輕盈清新。

家族支持成就夢想

回想起開餐廳的初衷，Kobe坦言許多人包括她的父親都認為她太年輕，且缺乏足夠的資金。「其實初初見她本錢不多，但見她很有心機去做，所以用了7位數去支持。其實都有擔心，讀化學走去做餐廳，化學和做廚根本是兩回事，會不會只是『玩玩下』？現時見她生意穩定了，才比較放心。」儘管面對種種疑慮，Kobe仍不畏挑戰，堅信自己能夠成功。「對我來說，這件事是遺傳自我媽媽，無論性格、決定等，這些真的是寫在基因上。我畢業後都有迷茫過是否做廚師，當時教授給我的意見是：『你未做過又怎知自己是否可以？』，這給了我很大信心，決定一試，現在回想都覺得很神奇，當時完全沒有想過自己會做不到，大家都知飲食業很困難，可能只是一件事做不好就要關門，所以每件事都要做得好好，先會等到一個機會可能會成功！」最後，Kobe想對媽媽說：「多謝！」，她眼泛淚光地說：「媽媽為了讓我、哥哥和爸爸過更好的生活，付出了最大努力和健康，否則我就沒有這個機會。給我一點時間，我會證明給所有人睇，不會辜負他們的支持，我一定得！」

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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