香橙骨配白蘭地焦糖橙片大揭祕！Annie黃婉瑩帶你探索這道美食獨特製作過程

香橙骨獨特製作方法

在最新一集的《流行都市》中，Annie黃婉瑩向觀眾展示瞭如何製作香橙骨和白蘭地焦糖橙片。這道菜不僅色香味俱全，還融合了多種味道和技巧，保證讓你的味蕾為之一亮。

首先，選擇合適的肉排，可以是一字排或腩排，將其醃製後裹上少許麵粉以吸附多餘水分。接著，將肉排下鍋，用中火炸至金黃酥脆。炸好後，再次用大火快速翻炸，使肉質更加鬆軟。香橙骨的醬汁是這道菜的靈魂，包括新鮮或罐頭橙汁、檸檬汁和大量砂糖，煮至稠密的糖膠狀態，再與炸好的肉排混合，確保每一塊肉排都均勻覆蓋醬汁。

白蘭地焦糖橙片精緻製程

製作焦糖橙片時，首先將新鮮橙子去皮並切成約0.5釐米厚的片。在鍋中加入水和糖，煮至糖溶解後繼續加熱至焦糖色。離火後稍作冷卻，再加入白蘭地或橙酒，這一步非常關鍵，因為加入液體時需要小心以避免糖漿噴濺。最後，將橙片浸入糖漿中，這樣製成的橙片既可以即食，也可以冷藏後食用。

完美組合呈現絕妙風味

將香橙骨和焦糖橙片一起上碟，不僅增添了菜品的視覺吸引力，也讓味道層次更加豐富。這道菜的製作雖然需要一定的技巧和耐心，但成品絕對值得一試。現在就跟著Annie黃婉瑩的步驟，嘗試在家中創造這道美味佳餚吧！