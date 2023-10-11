香港人在北京｜徐家孻女戴祖儀受盡兩個寵愛 迷梁柄再與坤哥合作唱出未…
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無線娛樂新聞台報導：香港人在北京｜徐家孻女戴祖儀受盡兩個寵愛 迷梁柄再與坤哥合作唱出未來
身為 陳展鵬 同 洪永城 細妹嘅 戴祖儀 喺劇中扮演 徐寶怡，身為孻女嘅佢唔止受盡兩個哥哥寵愛，仲天跌落嚟都幫佢擋住。喜愛唱歌嘅佢因為天生恐懼面對人群，而令事業難以發展，不過之後佢遇到嘅人同事，慢慢就令佢建立信心喇。
劇中 梁漢文 身為佢嘅偶像，仲係鼓勵佢成長嘅一大重點，而 吳業坤 扮演嘅 石磊 更加身體力行同Joey齊上齊落，弱聽依然無阻佢籍音樂同Joey一齊成長。
《香港人在北京》星期一至五晚 21:30 翡翠台
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台