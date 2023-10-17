香港人在北京丨洪永城劇透與傅嘉莉床上戲 吳若希帶愛女克服怕羞心態...

香港人在北京丨洪永城劇透與傅嘉莉床上戲 吳若希帶愛女克服怕羞心態…

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：香港人在北京丨洪永城劇透與傅嘉莉床上戲 吳若希帶愛女克服怕羞心態

台慶劇《香港人在北京》熱播中，呢日洪永城、傅嘉莉Kelly、吳若希Jinny、蔡潔、戴祖儀同吳業坤等就齊齊為劇集宣傳。眾人玩遊戲時，以劇中中性打扮亮相嘅Kelly，輕鬆一手推跌洪永城，場面相當搞笑。

洪永城劇透佢同Kelly喺劇中會有烏龍百出嘅床上戲，佢話同Kelly拍完呢場戲後，喺隔離房睇Mon嘅導演同工作人員都仲笑緊，所以相信呢幕播出時效果會相當好呀。

帶埋一對仔女出席嘅Jinny，就話劇中梁漢文嘅出現，會令飾演佢老公嘅陳展鵬呷醋； 至於演展鵬前度嘅蔡潔，自稱自己嘅出現係用嚟挑戰佢哋夫妻關係嘅恩愛度。講到呢日一拖二出席活動，Jinny話因為星期日小朋友都鍾意黐實自己，加上囡囡比較怕羞，所以都想佢同人多啲接觸。

Joey同坤哥為劇集創作同獻唱插曲，雖然佢哋合唱時CP感十足，但一落台做訪問佢兩個就互相傷害喇！

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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