香港人在北京丨吳若希自爆當年向陳展鵬集郵經歷 陳星妤稱與洪永城演忘…
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無線娛樂新聞台報導：香港人在北京丨吳若希自爆當年向陳展鵬集郵經歷 陳星妤稱與洪永城演忘年戀
台慶劇《香港人在北京》呢個星期首播，呢日監製鍾澍佳率領劇中一眾演員陳展鵬、吳若希Jinny、蔡潔、洪永城Tony、陳星妤、傅嘉莉Kelly、戴祖儀Joey同吳業坤等一齊食飯睇劇。
陳展鵬同Jinny首次飾演夫妻新鮮感十足，而蔡潔嘅出現就會為呢對夫妻帶嚟感情考驗，監製話兩個女仔嘅角色性格應該倒轉嚟演。訪問時Jinny講到同陳展鵬合作唔多唔少都有啲驚，佢仲分享自己N年前首次見到陳展鵬真人時嘅心情，又自爆當時自己忍唔住衝上同陳展鵬集郵呀！
今次劇中太太單文柔驚喜客串，陳展鵬就話本身自己唔想老婆出嚟拍劇，但因為呢次太太可以同自己一齊去北京拍外景，所以自己先會答應。
Tony、星妤同Kelly喺劇中有一段三角戀，星妤口快快話佢同Tony喺劇中係忘年戀，令到佢喺訪問入面畀人大逼供，講講下星妤仲爆料話Tony講過佢嘅打扮好似「初戀之夜」，完美演繹咩叫講多錯多呀！而劇中坤哥同Joey飾演一對，同為歌手嘅兩人就為套劇一齊創作咗首插曲呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台