香港人在北京丨陳展鵬與吳若希演夫妻新鮮感十足 因「第三者」感情現暗…
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無線娛樂新聞台報導：香港人在北京丨陳展鵬與吳若希演夫妻新鮮感十足 因「第三者」感情現暗湧
陳展鵬、洪永城、吳若希及戴祖儀組成鬥氣一家人，喺TVB新劇《香港人在北京》爆出連串笑話，陳展鵬飾演著重親情嘅「小男人」徐港仁，因公司安排前往北京工作，適應過程當中鬧出唔少趣事，佢跟吳若希演兩公婆亦幾有新鮮感。
吳若希喺劇中飾演事務律師鄺海倫，主要幫別人搞結婚同離婚，鄺海倫非常愛錫老公徐港仁，陪老公移居北京，慢慢開始追夢接觸唱歌，後來遇到伯樂「張帥」梁漢文，令鄺海倫同老公產生唔少誤會，同時「小男人」徐港仁喺北京奮鬥工作，遇上事業型女強人蔡潔，更讓佢同老婆鄺海倫嘅感情出現暗湧！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台