香港人在北京丨陳展鵬與吳若希演夫妻新鮮感十足 因「第三者」感情現暗...

香港人在北京丨陳展鵬與吳若希演夫妻新鮮感十足 因「第三者」感情現暗…

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：香港人在北京丨陳展鵬與吳若希演夫妻新鮮感十足 因「第三者」感情現暗湧

陳展鵬、洪永城、吳若希及戴祖儀組成鬥氣一家人，喺TVB新劇《香港人在北京》爆出連串笑話，陳展鵬飾演著重親情嘅「小男人」徐港仁，因公司安排前往北京工作，適應過程當中鬧出唔少趣事，佢跟吳若希演兩公婆亦幾有新鮮感。

吳若希喺劇中飾演事務律師鄺海倫，主要幫別人搞結婚同離婚，鄺海倫非常愛錫老公徐港仁，陪老公移居北京，慢慢開始追夢接觸唱歌，後來遇到伯樂「張帥」梁漢文，令鄺海倫同老公產生唔少誤會，同時「小男人」徐港仁喺北京奮鬥工作，遇上事業型女強人蔡潔，更讓佢同老婆鄺海倫嘅感情出現暗湧！

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 