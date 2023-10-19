香港人在北京丨吳若希談晒長腿玉背色誘展鵬 預告拍床底kiss戲仲尷尬…
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無線娛樂新聞台報導：香港人在北京丨吳若希談晒長腿玉背色誘展鵬 預告拍床底kiss戲仲尷尬
TVB台慶劇《香港人在北京》深受網民喜好，大讚劇情搞笑又溫馨，陳展鵬同吳若希飾演兩公婆笑料十足，第8集更有一場吳若希晒長腿玉背色誘展鵬，吳若希性感得嚟又不失幽默，呢場香艷版人體素描勁爆笑。
吳若希受訪時稱一啲都唔尷尬，笑稱自己係靠樣貌取勝，本身要好投入去演先做到嗰種搞笑氣氛出嚟，吳若希更劇透呢場唔係唯一嘅親密戲份，預告二人有一場床底kiss戲，反而吳若希拍呢場戲比較尷尬！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台