香港傑出運動員選舉｜公眾投票意義重大 前港隊代表呼籲踴躍支持

香港傑出運動員選舉｜公眾投票意義重大 前港隊代表呼籲踴躍支持

TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：2022年度香港傑出運動員選舉公佈候選名單，雖然去年因為疫情唔少運動員都訓練同比賽都遇到困難，而港協暨奧委會主席 霍震霆 就認為今年選舉意義對運動只特別大，今年亦有特別多提名出現，希望多啲市民更認識代表香港嘅後起之秀呀。

市民投票支持佢哋之餘，亦可以參加抽獎，而幾位前香港代表亦都現身活動，同公眾分享佢哋過往嘅經驗，當中包括 女子賽艇運動員李婉賢 同家姐2006年亞洲運動會輕量級單人雙槳划艇銀牌得主 李嘉文 、 男子劍擊運動員，人稱「香港佩劍一哥」嘅林衍聰同單車運動員張敬煒等等。

佢哋仲認為選舉可以令公眾對運動員更加認識，市民對佢哋嘅支持非常重要，亦可以令佢哋更全心全意參與比賽，請大家記得踴躍投票呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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