香港傑出運動員選舉｜公眾投票意義重大 前港隊代表呼籲踴躍支持

無線娛樂新聞台報導：2022年度香港傑出運動員選舉公佈候選名單，雖然去年因為疫情唔少運動員都訓練同比賽都遇到困難，而港協暨奧委會主席 霍震霆 就認為今年選舉意義對運動只特別大，今年亦有特別多提名出現，希望多啲市民更認識代表香港嘅後起之秀呀。