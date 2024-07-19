香港石硤尾邨公屋文化探祕：貓店長成為街市新寵 六隻貓咪為雜貨店帶來無限歡樂

貓店長黃椒和黑椒趣事

香港約三成人口居住於公共屋邨，其中石硤尾邨作為首個政府建造的公屋，自1954年起便開始入夥。這不僅是香港房屋發展的起點，也是一個充滿故事的社區開始。石硤尾商場內的街市自1979年啟用以來，未曾翻新，設施略顯老舊，但這裡的老店舖仍舊熱鬧非凡。其中一間擁有40年歷史的茶行，由林生接手經營已有24年。林生的茶葉在地區內頗受歡迎，客源遍及沙田及荃灣。

茶行內有兩隻貓店長，黃椒和黑椒，分別擔當著迎接顧客和捉老鼠的角色。「黑椒是細妹，喜歡被人摸，熱情好客。一有客人進店，牠就上前招呼歡迎。還很會擺Pose，深受不少粉絲喜愛，曾經有兩位客人陪其玩耍一整個下午，都不捨離開。」而黃椒則是個溫柔的大哥，經常幫助黑椒，即使被打也不還手。林生分享，「如果要去旅行或外出一定要事前同牠打聲招呼，有次出門未來得及提醒牠，肥仔就激氣打翻他的水壺，認真有趣！」

石硤尾邨居民故事

石硤尾邨不僅是建築物，更是許多家庭故事的匯聚地。這裡的居民多為三、四代同堂，即使經歷多次重建，仍舊選擇回到這個充滿回憶的地方。雜貨店老闆David在這裡出生長大，接手了前老闆的店鋪，並有六隻貓店長為生活增添樂趣。「第一隻是接手上一任老闆的大咪，他說名字是源於電影《監獄風雲》中的「大咪」（何家駒飾），同樣都是「惡人」，其他貓咪都被牠兇過。」David的貓咪家族還包括了肥肥、喜喜、家家、Tiger和Bear Bear，每一隻都有自己的個性和故事，為這個社區增添了不少歡聲笑語。