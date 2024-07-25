《反黑英雄》最新劇情爆料！神祕人身份揭曉主角陷危機一觸即發

角色間緊張關係加劇

在最新一集的《反黑英雄》中，觀眾終於得知一直在背後搗亂的神祕人竟是受到金爺恩惠的人物。這位角色一直祕密為金爺進行非法的毒品交易，以此來回報金爺過去的幫助。「出手對付雪兒（姚子羚飾）的神祕人原來受過金爺（李家鼎飾）恩惠，故此一直在暗地裡為金爺販毒賺錢……」此外，國賢（張振朗飾）因為雪兒的事情而被警方逮捕，他的憤怒不僅因為被誤會，更因為自己當初沒有選擇與雪兒一起離開。

穎琪（朱晨麗飾）發現了關鍵證據，使得眾人終於明白了真相背後的黑手。「眾人終得悉背後是誰作祟。」在另一方面，智軒（陳山聰飾）、燦哥（林景程飾）和國賢接到神祕人將出現在咖啡店的消息，於是計劃設局將其一網打盡。智軒和燦哥後來決定採取行動，希望能夠一舉拿下這位麻煩製造者。

主角極端決定

國賢在劇中的決定顯示了他的絕望，他甚至不惜與戴警司（鍾志光飾）反目，獨自前往黑市購買槍械，準備採取一些極端的行動。「國賢不惜與戴警司（鍾志光飾）反目，獨個找到黑市賣家，買了一把槍，有所打算……」這一系列的事件讓整個劇情更加扣人心弦，觀眾無法預測接下來會發生什麼。