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《反黑英雄》熱播引爆討論 陳山聰袁偉豪上演港式暴力美學 女角色魅力無窮

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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由騰訊視頻和TVB聯合製作的警匪劇《反黑英雄》，自周一起在內地及香港播出後迅速成為話題。該劇由王娟和鍾澍佳擔任總監製，方浤酌（Ben）則是監製，集結了一眾實力派演員，包括陳山聰、張振朗、袁偉豪（Ben）、張頴康、朱晨麗等。短短四天內，其熱度值在騰訊視頻站內已衝破22,000。

角色深入人心 引發熱烈討論

劇中，陳山聰和袁偉豪分別代表黑白兩道，他們的對決不僅精彩絕倫，更是展現了「港式暴力美學」。「港式暴力美學」在觀眾中極受歡迎，而劇中的女性角色也因其鮮明的性格和美貌而成為焦點。「其實她內心非常細膩，會為了幫助前男友智賢（陳山聰飾），背後默默付出。」

女性角色魅力展現

朱晨麗在劇中飾演的彭穎琪是反黑組的督察，她不僅場面上大展拳腳，私底下也是一位多情且複雜的角色。傅嘉莉飾演的陳珊珊則是一位家庭主婦，她對家庭的付出和對子女的期望展現了一位母親的責任感。何沛珈飾演的林冰則是一位夢想環遊世界的補習老師，她的甜美和智慧同樣吸引了觀眾的目光。

新人演員亦受矚目

除了主要演員外，一些新人演員的表現也不容忽視。例如，飾演林冰前台同事的演員，以及飾演按摩技師的前東張女神利穎怡，她們雖然戲份不多，但都留下了深刻印象。「原來兩位靚女是第32期藝員訓練班的學生，Nina早前在《逆天奇案2》中憑「隔籬茶餐廳太子女」成功彈出，而Tinnie在《愛．回家之開心速遞》中鬼馬還原《新聞女王》何依婷所飾演的角色，相當搶焦！」

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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