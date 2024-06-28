張振朗大爆童年偶像竟是姚子羚！《反黑英雄》火熱合作網民熱議不斷

童年偶像現身，夢想成真

香港最新警匪劇《反黑英雄》自播出以來，以其緊湊的劇情和新穎的演員陣容，迅速成為話題焦點。近日，張振朗與姚子羚一同參加了該劇的宣傳活動，振朗在活動中透露了一個驚人的小祕密，他坦言姚子羚是他童年時的偶像，這讓姚子羚忍不住笑說這次的合作實現了振朗的一個夢想。

在一次訪問中，振朗分享了姚子羚成為他童年偶像的原因，他回憶說：「《四葉草》個時代，當時我讀緊書，覺得佢好靚，果時已經話佢係我嘅兒時偶像。」他還提到，姚子羚是許多男生心中的夢中情人。儘管兩人之前在《包青天再起青雲》中只有短暫的合作，這次在《反黑英雄》中他們有了更多的對手戲，振朗興奮地說：「我有9成嘅戲都係同佢一齊，又靚女又好戲，都係得姚子羚。」

姚子羚多面演技

姚子羚自進入演藝圈以來，已在多部劇集中展現了她的多面才華，成功吸引了大量觀眾的目光。她的演出包括：- 在《當四葉草碰上劍尖時》中飾演藍雪文- 在《酒店風雲》中飾演壞表妹鄭可兒- 在《鐵血保鏢》中首次擔任女主角利祥鳳- 憑《張保仔》中的炎貴妃角色獲得《萬千星輝頒獎典禮2015》「最佳女配角」獎- 憑《同盟》中的韋以柔角色奪得馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2017《最喜愛TVB女配角》- 在《包青天再起風雲》中飾演紀念念- 在《大步走》中飾演何家欣- 憑《鐵拳英雄》中的金福妹角色獲得2023 紐約電視電影節「最佳女演員組別優異獎」- 在《一舞傾城》中飾演石慧瓊- 在《狀王之王》中飾演玲瓏這次在《反黑英雄》中的合作，無疑為觀眾帶來了更多精彩的表演。