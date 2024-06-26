《反黑英雄》第三集爆發：學位爭議毒品交易與正義抉擇角色內心掙扎引發熱議

黑幫內部緊張氣氛升溫

在最新一集的《反黑英雄》中，觀眾見證了多個角色在道德和法律的邊緣掙扎。國威和珊珊夫婦為了女兒的學位問題與名校校監會面，面對高昂的學校建設費，兩人的意見出現了分歧。國威對這筆費用感到不合理，而珊珊則認為為了女兒的未來，這是必要的犧牲。國威表示：「老婆，仔細想想好似唔太對勁，真係會犯法。」珊珊則回應：「凡事都有兩面，睇下你嘅角度啦。」

另一方面，黑幫老大無良指派國賢負責運送毒品，途中遭遇警察智軒設下的路障，險些被捕。無良對手下大鬼發出警告，若發現是其下屬涉及毒品交易，一切後果將由大鬼承擔。無良嚴厲地說：「三十萬？要現金，仲表明冇收據，唔可以退還。」大鬼則回應：「你仲坐喺度做乜嘢？快啲去廉政公署舉報佢。」這段對話揭示了黑社會內部的壓力和危險。

正義與仇恨抉擇

在另一幕中，祖耀和他的兄弟阿細遭遇一群刀手襲擊，幸得智軒及時趕到驅散刀手。面對曾殺死樹哥的祖耀，智軒內心掙扎，不知是否應該開槍。智軒深感矛盾，他說：「貪汙同賄賂一樣係犯法，唔好心存僥倖。」這一情節深刻地展現了智軒在正義和個人情感之間的掙扎，引人深思。整部劇集不僅是一場視覺盛宴，也是對社會問題的深刻反思，每個角色都在黑白之間尋找自己的立場。