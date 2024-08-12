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《隨時候命》重播熱血再現！鄭伊健佘詩曼林保怡重現經典角色 網民熱議不斷

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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由8月12日起，每逢星期一至五晚上11時55分，無綫將重播2005年的經典職業劇《隨時候命》。這部劇以香港紀律部隊政府飛行服務隊為背景，由羅永賢監製，吳肇銅及蔡婷婷擔任編審。主演陣容包括鄭伊健、林保怡和佘詩曼，並有楊思琦、黎諾懿、鍾嘉欣、姚子羚等聯合演出。劇中精彩的直升機救援場面至今仍讓觀眾津津樂道。

星光熠熠演員陣容

《隨時候命》的演員陣容堪稱豪華，鄭伊健在劇中飾演型格的「空勤主任」，佘詩曼則是「航空醫官」，林保怡飾演「一級機師」。此外，黎諾懿與楊思琦的CP感也是觀眾的一大看點。

劇情概覽

《隨時候命》第一集中，大專聯合校報的學生前往飛行服務隊總部參觀，卻遇到緊急救援任務，空勤主任Mattew（鄭伊健飾）和隊員們立即出動。此外，Mattew的私人生活也十分複雜，他的女友Carrie（佘詩曼飾）因車禍昏迷，Mattew對她始終不離不棄，每天探望並希望她能甦醒。

觀眾期待高潮迭起

隨著劇情的發展，觀眾將看到更多緊張刺激的救援行動和角色之間的情感糾葛。每個角色都有自己的故事和掙扎，使得《隨時候命》不僅僅是一部職業劇，更是一部情感豐富的人生劇。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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