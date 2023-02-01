曾志偉袁和平與會員歡聚一堂 徐忠信獲追頒傑出貢獻大獎

無線娛樂新聞台報導：香港動作特技演員公會受疫情影響，停辦兩年嘅春茗聯歡晚宴，喺今年大年初七終於隆重舉行，出席包括曾志偉、袁和平、元秋、余安安、楊盼盼、元華及徐小明等，仲有一眾會員現身，當中最年長嘅老會員「花仔源」楊國源已102歲高壽，眾人歡聚一堂。