郭富城預告明年舉行香港個唱 巡迴四圍飛拒帶妻女同行
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無線娛樂新聞台報導：郭富城、林家棟、吳廷燁、導演鄭保瑞及許鞍華等，呢日現身第47屆香港國際電影節揭幕禮，郭富城為活動出任電影節大使5年，今年終於功成身退。
郭富城剛喺美加完成演唱會見到fans咁熱情，令佢覺得好感動，希望快啲為各地fans表演，預告將於七月份喺澳門開10場，香港站最快要明年暑假舉行全新演唱會；郭富城連串工作要四圍飛，佢都好唔捨得太太方媛同兩個寶貝女，郭富城望愛女以學業為先，承諾7月先帶愛女睇澳門個唱。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台