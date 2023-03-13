香港國際電影節｜余香凝續任大使盼交棒新生代 袁澧林游學修拍古仔感龐…
第47屆香港國際電影節即將舉行，呢日舉行嘅記者會就有一班資深導演同演員現身喇，其中第四年為電影節擔任青年大使嘅 余香凝 ，雖然經過結婚同誕女等人生大事，但係近年嘅演出仲令大家刮目相看，不過呢日Jennifer就話覺得係時候交棒俾新生代演員喇。
囡囡話咁快已經即將兩歲，仲慢慢認得影片當中嘅媽咪，不過有猜機會母女檔演出就要日後先再作決定喇。同樣因為電影表現被外界盛讚嘅 袁澧林 新片同 游學修 仲有 古天樂 合作演出，但係要同經驗豐富嘅古仔合作，就令Angela有啲緊張喇。
游學修近年喺網上創作唔少影片大受歡迎，雖然同古仔並非首次合作，但係一開工拍戲就連偈都冇得傾，原來都係因為希望嚴肅處理劇情之故呀。
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