游嘉欣睇新劇本喊爆眼都腫 謝東閔支持女友對事業決定
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無線娛樂新聞台報導：游嘉欣 呢日同 謝東閔 謝嘉怡 仲有 涂毓麟 一齊出席 香港壁球公開賽 記者會，唔少藝人都會日常以唔同運動管理身材，不過呢日佢哋就指比教少接觸壁球，閔大人平時踢波周網球就打得多，而游游同Lisa玩過一、兩次仲話當中嘅運動量同體力都唔簡單呀。閔大人平時踢波周網球就打得多，
近來工作冇停手嘅游游最近又正準備新劇，仲睇劇本感動到喊，青到敷完冰先可以出席呢日活動呀。Lisa同樣有唔同工作安排，不過就因為保密未可以公開喇。至於閔大人正拍攝新劇到年底，仲對非常支持女友 朱智賢 對工作嘅選擇。
呢日Oscar亦提到正式式推出嘅新歌《戀愛候機室》，仲話希望大家聽完會發現另一面嘅自己，仲話歌詞將「520」呢幾個字發揮去另一個相反意思呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台