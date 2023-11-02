游嘉欣睇新劇本喊爆眼都腫 謝東閔支持女友對事業決定

無線娛樂新聞台報導：游嘉欣 呢日同 謝東閔 謝嘉怡 仲有 涂毓麟 一齊出席 香港壁球公開賽 記者會，唔少藝人都會日常以唔同運動管理身材，不過呢日佢哋就指比教少接觸壁球，閔大人平時踢波周網球就打得多，而游游同Lisa玩過一、兩次仲話當中嘅運動量同體力都唔簡單呀。閔大人平時踢波周網球就打得多，