張家朗江旻憓奧運奪金後 香港熱播劍擊青春劇《當四葉草碰上劍尖時》重磅回歸

青春偶像劇重磅回歸

香港運動員在巴黎奧運上大放異彩，「劍神」張家朗和「微笑劍后」江旻憓雙雙奪得花劍金牌，不僅為香港隊創造了歷史，也讓本地對劍擊運動的熱情空前高漲。因應這股熱潮，無綫電視決定從8月17日起，每週六日深夜12時15分，重播以劍擊為主題的青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》。

這部劇集由錢國偉擔任監製、陳鳳珊擔任編審，主演陣容包括黎諾懿、李日朗、黃婉佩、唐詩詠、姚子羚等當時的年輕新人，他們的青春活力和新鮮感讓觀眾印象深刻。除了這些年輕演員外，劇中還有眾多明星客串，包括陳奕迅、容祖兒、謝霆鋒、陳冠希、薛凱琪及Cookies等，星光熠熠。

劇情簡介

《當四葉草碰上劍尖時》講述的是崇藝私立高校的四大劍神，他們原本有能力將一所平凡的學校變成名校，但在比賽前一天突然消失，使得崇藝學校名聲大損。新學年伊始，運動天才新生歐陽樂（李逸朗飾）和他的哥哥歐陽逸（黎諾懿飾）加入學校，不僅要爭取劍擊成績，還要與女主角鄭嘉南（黃婉佩飾）、高晴（唐詩詠飾）、藍雪文（姚子羚飾）、黃妙兒（戴夢夢飾）及十三妹（傅嘉莉飾）一起經歷一段不同尋常的校園生活。