從新人到主持高手：陳懿德的蛻變與挑戰
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陳懿德（德德）畢業於香港中文大學新聞及傳理學系，於2021年參加《香港小姐競選》正式入行。憑藉其出眾的口才，德德很快就被無綫電視簽約，並安排她主持資訊類節目《東張西望》，因此獲得「東張女神」的稱號。此後，她又陸續參與多個綜藝節目及晚會的主持工作，展現了她的多才多藝。
熱門節目帶來新機會
近日，德德與郭珮文（Juliana）共同擔任模仿競技類綜藝《福祿壽訓練學院》的嘉賓主持，節目反響熱烈。在節目中，德德不怕丟臉，大膽扮演各種滑稽角色，這使她的人氣再次飆升。德德表示：「成就解鎖，脫稿主持，不能NG的節目巡禮，好感恩有呢個機會，可以喺咁大嘅日子代表公司，亦都好感恩可以挑戰呢個不能NG的show。」她的表現也為她贏得了更多主持工作的機會。
首次獨立大型活動主持
在2024年7月31日的《2024TVB年中節目巡禮》中，德德首次獨自擔任大型活動的司儀，並挑戰無稿主持。她的主持風格輕鬆幽默，成功地引起現場觀眾的熱烈反應，活動也圓滿成功。德德在社交媒體上分享了當天的精彩照片，並感性地寫道：「咁大膽搵一個未試過做大騷嘅新手司儀，相信我 support我 一齊做好件事，愛你們，從你哋嘅feedback 我諗你哋都幾滿意嘅，期待下次再合作。」
得到業界支持與鼓勵
在這次活動中，德德得到了許多同行的支持和鼓勵。林盛斌（Bob）和鄧智堅在幕後給予她很大的幫助，使整個活動進行得更加順利。德德感激地說：「完成之後大家都舉住手指公，或者走過嚟同我講你做得好好呀，見到我成長好感動，老實講，show前係有小緊張，但更多嘅係期待，好期待企係個臺show比大家睇我預備咗咩，好鍾意個種有uncertainties要去面對，個種腎上腺素飆升嘅感覺，好希望今次可以比大家知道陳懿德唔只癲癲德德，亦都有大方嘅一面做司儀。」
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圖片來源：TVB