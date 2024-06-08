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《福祿壽訓練學院》與《Sat In The City》帶來懷舊與新挑戰，笑料滿載的一晚

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《福祿壽訓練學院》的第九集將於明晚播出，節目中的三位教授，阮兆祥、王祖藍和李思捷將帶領他們的學員進行一場別開生面的「命運對決」。這場對決將通過抽簽的方式進行一對一的表演比拼，勝者將直接晉級，而敗者則會進入危險區。這一輪的比賽特別之處在於，參賽學員必須表演他們在海選後從未在舞臺上演出過的節目，賽果將由現場觀眾和專業評審江美儀及火火的投票決定。

懷舊喜劇《Sat In The City》重磅回歸

另一方面，經典喜劇《Sat In The City》在相隔14年後重磅回歸，製作組特意重建了14年前首集中的「餐廳廁所」場景，以喚起觀眾的集體回憶。節目中的三位主角，祖藍、思捷和祥師兄，雖然都已從「少女」變成「Auntie」，但他們的搞笑才能和女人味絲毫未減。特別是自稱為Handelauntie的祖藍，其「中年少女心」的演出和刻意展露的事業線，都極具吸引力。節目中，三位「中女」圍繞城中的熱門話題「女中醫取精」進行gossip，引發了一連串的笑料和誤會。

福祿壽三子談扮女人的心得

談到再次扮演女性角色，福祿壽三子分享了他們的感受和經驗。「其實扮女人唔係話鍾唔鍾意，有一半都係被逼，扮啲比較福相嘅梗係交畀祥師兄啦，扮男人梗係交畀捷爺啦，佢都唔肯扮女人嘅！淨番又苗條又細粒邊個扮呀？就梗係我啦。」祖藍表示。「我已經唔係baby，係Handleauntie喇，冇咗當年條腰喇已經。」思捷則坦言不喜歡扮女人：「我扮女人照鏡我就好憎我自己嘅衰樣，所以就Create咗Hungry呢個講嘢好忟憎、好爆嘅Character出嚟。但唔鍾意扮還唔鍾意，出到嚟個result係開心嘅，觀眾喜歡咪做咯。」祥師兄則感慨地說：「男人扮女人都唔容易係靚嘅一件事情，你認真去扮女人，係對女性嘅尊重。」

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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