《反黑英雄》新星樂珈嘉爆紅！與視帝合作獲讚 堅Sir：「做得好好」

昨晚《反黑英雄》一集中，樂珈嘉飾演鄧智堅的女兒，表現引人注目。這位23年無綫藝訓班畢業的新星，短短一年間已成為多位監製的新寵，參與了多部熱門劇集。除了《反黑英雄》，珈嘉還參演了《巨塔之後》、《武林》及《死有對証》等作品。