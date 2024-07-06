《反黑英雄》新星樂珈嘉爆紅！與視帝合作獲讚 堅Sir：「做得好好」
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昨晚《反黑英雄》一集中，樂珈嘉飾演鄧智堅的女兒，表現引人注目。這位23年無綫藝訓班畢業的新星，短短一年間已成為多位監製的新寵，參與了多部熱門劇集。除了《反黑英雄》，珈嘉還參演了《巨塔之後》、《武林》及《死有對証》等作品。
與視帝山聰對戲 自然演出贏讚賞
在昨晚的劇集中，珈嘉面對資深演員山聰，不僅要應付繁多的對白，還要展現角色的倔強感。她的表現自然不做作，展現了新人罕見的演技天賦。「我記得我拍完《反黑英雄》之後，堅Sir有行過嚟讚我做得好好，話係一個好好嘅交流。」珈嘉回憶與「爸爸」堅堅的合作，兩人的默契可見一斑。
從小愛表演 珈嘉多才多藝
珈嘉不僅演技出眾，她的舞蹈才能同樣驚人。從三歲開始學舞，她精通中國舞、拉丁舞、標準舞、contemporary、jazz funk、jazz及heels等七種舞蹈。她的社交網站上不時分享與朋友的熱舞片段，展現她活潑好動的一面。
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圖片來源：TVB