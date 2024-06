張曦雯與混血男友街頭甜蜜牽手 親密互動成焦點

私生活同樣甜蜜

張曦雯,一名34歲的香港女演員,自2012年贏得華姐冠軍並加入無綫電視後,其演藝事業一路高升。她在2020年的電視劇《木棘證人》中首次擔任女主角,此後更多次與視帝視後級演員合作,演出多部重頭劇集。她的外型高挑亮眼,演技自然,無論是在《白色強人》系列中飾演的專業腦神經外科醫生,還是在《再見枕邊人》中飾演的腹黑女公關,都極具魅力,深受觀眾喜愛。

儘管在螢幕上風光無限,張曦雯的私生活同樣甜蜜。她與圈外混血男友Mark Brunyez相戀已長達七年,兩人的戀情高調且甜蜜,早已開始同居生活。近日,一名攝影博主在中環街頭偶遇了這對佳偶。當時,Kelly與Mark正牽手過馬路,對著鏡頭走來,全程手牽手,邊走邊談笑風生,「笑容滿面,隔住個mon都能感受到他們滿滿的甜蜜。」由於兩人均屬高挑身形,外貌出眾,不少網民甚至誤以為他們是專業模特兒。

時尚焦點與生日慶祝

在街頭偶遇的當天,Kelly身穿一件貼身透視長袖衫搭配闊腳牛仔褲,休閒中不失性感。她的牛仔褲褲頭設計獨特,意外成為網民討論焦點。5月11日,Kelly剛慶祝了她的34歲生日,並於5月底為新劇《廉政行動2024》開工。5月31日,她更在社交媒體上曬出一張「大肚照」,原來是她利用道具肚開玩笑,「苦呻」自己因連日慶生吃蛋糕而致身材走樣,留言道:「That food baby is from all the cake I ate in May 🤰🏻🎂」