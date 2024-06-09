《芷珊約您》翡翠臺今晚播出終極一集，嘉賓私下生活大公開

許志安的貓咪故事

《芷珊約您》將於今晚9點半在翡翠臺播出其精彩的最後一集。節目主持芷珊這次邀請了溫拿、張敬軒（軒仔）、王嘉爾（Jackson）、許志安（安仔）、陳慧琳（Kelly）、楊千嬅以及草蜢等多位明星，帶領觀眾遊歷世界各地，一邊舉行演出一邊深入探討人生話題。在這終極一集中，節目將為觀眾呈現一系列精彩的彩蛋和漏網鏡頭，讓大家更加了解這七組嘉賓的私下生活。

許志安在節目中分享了他作為寄養家庭的經歷，透露自己過去幾年中照顧了六隻貓咪。「（寄養）過程係好舒服，佢哋好似幫緊我咁，成日想同我傾偈，我會話我哋係互相幫忙，佢哋好值得擁有好好嘅家庭。」他表示，在人生的低谷時期，這些貓咪為他帶來了心靈的慰藉。他還透露在寄養過程中，有一隻貓咪因不願離開而被他正式領養。「喺寄養過程中，隻貓咪唔捨得離開，坐喺大髀度唔肯走，咁不如領養咗佢啦。我嚟緊都會做呢啲（寄養家庭），因為我覺得好有意思。」

Jackson的創作之路

王嘉爾（Jackson）今年成功登上福布斯中國U30精英榜，證明瞭他的實力。然而，他在節目中坦言，儘管自己一直親自指導演唱會和音樂錄影帶的製作，但外界仍有人質疑他的能力。「一直以嚟演唱會、MV都係我自己Direct，但當你有一個藝人嘅Filter（濾鏡）時，人哋會覺得你識鬼咩，唔會咁有說服力，所以我希望明年集中做幕後，做番啲嘢出嚟。」對於是否想證明自己，Jackson直言不諱地回答：「Yeah，係咪好好勝？」