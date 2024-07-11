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《猜猜我是誰》掀起集體回憶熱潮 劉丹揭祕從政往事網民熱議

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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《猜猜我是誰》自播出以來已超過兩星期，首周便以歐陽炳強的病逝消息引起廣泛關注。節目內容豐富，涵蓋香港奇案系列，包括「雨夜屠夫」林過雲和販毒首腦「跛豪」吳錫豪等。這些話題性人物的故事不僅引起專家翁靜晶的關注，其開估短片的觀看次數也證明瞭節目的熱門程度。

多元化節目內容吸引觀眾

除了奇案系列，節目還涉獵娛樂圈傳奇人物如利孝和夫人、何伯等，並探討公眾人物如行政長官李家超等的小故事，展現了節目的多元化和深度。每當新一集推出，網民總是熱情參與討論，顯示節目深受歡迎。

劉丹政治和演藝生涯

最新一集的焦點是劉丹，揭露了他過去的政治參與和演藝事業。節目中播放了劉丹積極參與社會事務和從政的片段，其中「叉燒炳」角色尤其令人印象深刻。「誠實拼搏，絕不卸膊」的口號至今仍讓人津津樂道。

社交媒體上熱烈反響

當節目在社交網站發布新一集的問題後，不少網民迅速猜出答案是劉丹。節目組訪問了《愛‧回家之開心速遞》的演員，包括劉丹在內的多位演員接受了測試。其中，多數演員對劉丹的從政歷史記憶猶新，而年輕的演員古佩玲則對此一無所知。「我覺得丹爺冇老過」，古佩玲如是說，而單立文則評價說：「以前靚仔啲，依家就更加靚仔。」大家一致認為劉丹具備從政的特質，如正義感和熱心公益。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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