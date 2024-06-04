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《拍檔廚房》龔嘉欣與黎諾懿大展廚藝，與名廚合作炮製創意佳餚

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東方新地 - 即時娛樂

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在最新一集的《拍檔廚房》中，觀眾將見證一場星光熠熠的廚藝對決。節目於4日晚上播出，特邀嘉賓龔嘉欣及黎諾懿，分別與酒店餐廳行政總廚李家鋌（Bosco）和法國菜餐廳行政總廚瀋依紅（Esther）組成兩支強大的隊伍。這一集分為三個回合，藝人和廚師將分開進行各自的料理比拼。

藝人速煮挑戰

在「五分鐘個人速煮」環節中，龔嘉欣獨自挑戰製作「松露花甲茶碗蒸」。她回憶童年時，家人經常忙於生意，難得一家人能夠團聚用餐。每當大家齊聚一堂，便會到大牌檔享用美食，這讓她感受到家庭聚會的重要性。龔嘉欣將童年最愛的豉椒炒花甲融入菜式中，希望透過這道菜讓人感受到家的溫暖。「食落去好似認識緊你屋企人。」顧老闆對她的用心料理讚不絕口，並爽快地回應她的邀請：「多謝，隨時上嚟屋企食飯！」

廚師的創意料理

在「廚師主理」環節，Esther將傳統上海菜「洋蔥鴨」改良，創作出兩種不同的吃法，並以鴨肝和鴨肉作為雲吞的餡料。Bosco則選擇以南瓜為主要食材，搭配豆腐和竹笙等全素食材，展現其烹飪的多樣性和創新。

主題故事Omakase挑戰

節目的高潮將在5日晚上的第三集中呈現，兩組廚房拍檔將通過頭盤、主菜和甜品來講述一個與香港情懷相關的故事。黎諾懿將他童年時期喜愛的冰室美食融入法式料理中，創新地呈現乾濕「牛河」。而龔嘉欣和Bosco則重新演繹中式飲宴佳餚，打造出「避風塘昆布鮑魚」、「手指檸檬牛油煎帶子伴白蘆筍」及「粉紅乳酸甘露」。在準備過程中，龔嘉欣還獲得幟哥傳授洗鮑魚的祕訣：「鮑魚洗沙得啦，側邊唔使洗，好補架！」

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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