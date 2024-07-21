《福祿壽訓練學院畢業Party》今晚翡翠台播出 大量感謝祭貨品網購平台開售

網購平台「鄰住買」將開售感謝祭貨品

今晚（21日）8點半，翡翠台將播出《福祿壽訓練學院畢業Party感謝祭》，由陳懿德和郭珮文（Juliana）主持。節目中，三位導師阮兆祥、李思捷和王祖藍將帶領眾多學員參與，學員名單包括陶大衛、關嘉敏等多位。此外，熱播劇《反黑英雄》的主演陳山聰、姚子羚等也將參與，與學員們一起玩遊戲。

節目播出後，觀眾可於網購平台「鄰住買」購買大量感謝祭貨品。此外，觀眾在節目播放期間掃描螢幕上的QR Code，還有機會贏得現金利是。

學員扮演經典惡人角色吸引眼球

《福祿壽訓練學院》的學員們將在節目中扮演各種經典惡人或恐怖角色。黃建東扮演《九龍城寨之圍城》中的「王九」，「招牌奸笑」的還原度高達90%。麥嘉欣則變身為《孤疑》的主角Esther，展現陰森的笑容。鄭詠謙精心扮演Joker，連Joker的紫色西裝也一絲不苟。林妍則以劇集《殺手》的易蘭形象亮相，大晒魚網絲襪。主持人陳懿德和郭珮文（Juliana）的造型也同樣吸引目光，Juliana以性感獄警形象出鏡，而德德則扮成犯人。