《福祿壽訓練學院畢業Party》今晚翡翠台播出 大量感謝祭貨品網購平台開售

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

今晚（21日）8點半，翡翠台將播出《福祿壽訓練學院畢業Party感謝祭》，由陳懿德和郭珮文（Juliana）主持。節目中，三位導師阮兆祥、李思捷和王祖藍將帶領眾多學員參與，學員名單包括陶大衛、關嘉敏等多位。此外，熱播劇《反黑英雄》的主演陳山聰、姚子羚等也將參與，與學員們一起玩遊戲。

網購平台「鄰住買」將開售感謝祭貨品

節目播出後，觀眾可於網購平台「鄰住買」購買大量感謝祭貨品。此外，觀眾在節目播放期間掃描螢幕上的QR Code，還有機會贏得現金利是。

學員扮演經典惡人角色吸引眼球

《福祿壽訓練學院》的學員們將在節目中扮演各種經典惡人或恐怖角色。黃建東扮演《九龍城寨之圍城》中的「王九」，「招牌奸笑」的還原度高達90%。麥嘉欣則變身為《孤疑》的主角Esther，展現陰森的笑容。鄭詠謙精心扮演Joker，連Joker的紫色西裝也一絲不苟。林妍則以劇集《殺手》的易蘭形象亮相，大晒魚網絲襪。主持人陳懿德和郭珮文（Juliana）的造型也同樣吸引目光，Juliana以性感獄警形象出鏡，而德德則扮成犯人。

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB

熱門文章

 