馬濬偉與張家輝重聚，網民懷舊《妙手仁心》兩大主角再度合體

《妙手仁心》的經典回顧

馬濬偉，一位多才多藝的香港藝人，自從2020年於北京大學取得工商管理碩士學位後，便回港繼續進修中醫學。除了學業，馬濬偉亦積極參與戲劇和綜藝節目的演出及製作，並在電臺擔任高層，展現了他的多面才華。他最近在Facebook上公開了自己的多重職位和公職身份，引起了網民的熱烈討論，大家都對他的活力和精力感到佩服。「1998年《妙手仁心》的張創業和張家裕都長大了，今天聚舊！」馬濬偉在社交媒體上分享了與張家輝的合照，激起了網民的集體回憶。

《妙手仁心》是一部於1998年首播的醫療劇，由馬濬偉和張家輝等主演，劇中兩人飾演的角色因打籃球而結識，成為了好友。這部劇不僅展現了醫護人員的生活，還深刻描繪了他們在愛情和事業上的掙扎。此劇被譽為「港式浪漫」的典範，並被新加坡媒體評為二十世紀華語百部經典電視劇之一。

主演近況更新

除了馬濬偉和張家輝，其他《妙手仁心》的主要演員近況也各有千秋：- 吳啟華：近年主要在內地發展，去年回歸無綫參與新劇《非份之罪》。- 蔡少芬：近年少有拍劇，但活躍於綜藝節目，並擁有多處房產。- 林保怡：雖然失落影帝寶座，但仍被視為「最佳男主角」，並於本月回歸無綫。- 陳慧珊：自2006年後減少演出，轉向教育界發展。- 蘇永康：繼續保持演員及歌手的雙重身分，積極參與演出和演唱會。- 陳芷菁：離巢後成立工作室，從事企業培訓及幕後製作工作。這些演員的多面發展，不僅展示了他們的專業多樣性，也為觀眾帶來了不少驚喜和回憶。