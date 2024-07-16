《反黑英雄》張馳豪化身鋼琴王子 搶鏡頭型仔樣引發網民熱議 網友：顏值高演技自然

Aska多才多藝背景

在最新一集的《反黑英雄》中，張馳豪飾演的PTU警員阿政，不僅展現了他的演技，更在劇中大展琴技，成為焦點。Aska在劇中的鋼琴表演，雖然只是自學的基礎水平，但他的努力和對音樂的熱愛仍然讓觀眾留下深刻印象。「我彈琴真係麻麻地，都係自學識彈少少chord。」

除了音樂才能，Aska還擁有運動生理學學士學位和體適能碩士學位，並且是一名合格的健身教練。他的多才多藝不僅限於學術和體育，還包括音樂創作，曾參與多首歌曲的創作，如《青春本我》的插曲《複雜》、《別難過》，以及《美麗戰場》的插曲《沒法等你》等。

與資深演員林偉合作經驗

在《反黑英雄》中，Aska與資深演員林偉有不少精彩的對手戲。Aska表示，與林偉的合作讓他學到了很多。「佢好有心教新人，一開始同佢對戲時，佢會提點我唔係做得咁好嘅地方，佢會好Open地同我傾點樣演好場戲，同佢合作學到好多嘢。」這段經驗對Aska來說是非常寶貴的，不僅提昇了他的演技，也加深了他對表演藝術的理解和熱情。

網民對Aska高評價

Aska的表現在內地也引起了廣泛的關注和討論。網民們對他的顏值和演技給予瞭高度評價，「顏值高，演技也好自然，真的可以（令人）入戲的感覺」、「自然又不油膩，重點一出場就被他的顏值外觀吸引」、「長得好帥！要是多一點戲份就更好啦～有點期待帥哥後面的發展。」這些評論顯示了Aska在觀眾心中的受歡迎程度和他在演藝事業上的潛力。