《Mayanne小喇叭》加長版爆料！女神主持分享採訪驚險趣事 網民期待爆棚
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《Mayanne小喇叭》節目再次推出加長版，由麥美恩（Mayanne）和曾展望擔任主持，將於明晚在翡翠臺播出。這次節目特別邀請了《東張西望》的六位女神來分享她們的採訪經歷，包括一些辛酸和驚險的故事。
女神主持深入「鼠」穴 揭祕採訪趣事
節目中，吳幸美、李旻芳、何沛珈、梁敏巧（Maggie）、陳懿德（德德）及黎寬怡（貓仔）談及她們在採訪期間遇到的各種奇聞逸事。「貓仔和Maggie曾體驗過老鼠和曱甴發出的360度「環迴立體」聲效，而且已懂得分辨垃圾、曱甴屎甚至死老鼠的氣味；她們又指追訪期間不時遇上驚險事，旻芳透露有次到圍村拍攝，攝影師遭惡人叉頸兼粗言穢語問候，對方更向她作出恐嚇，旻芳坦言當時覺得生命受到威脅：「第一次拍嘢拍到腳軟！但當時做緊嘢已入咗working mode，就算佢哋咁樣對我哋都繼續。」貓仔則憶起到元朗大橋街市採訪「蛋蛋姐」經驗，當時有指「蛋蛋姐」曾擸刀刺大伯，而且檔口總插著一把菜刀，故採訪帶有一定危險性，貓仔說：「當時要確保電視框入面見到我同佢，又唔可以畀佢拮到，睇住有咩動靜要即刻彈走！」
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圖片來源：TVB