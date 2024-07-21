《福祿壽訓練學院畢業Party》今晚翡翠台熱鬧播映 玩家Gordon葉泓聲激到爆呔場面爆笑

扭腰挑戰引爆笑

今晚（21日）8點半，翡翠台將播出一場盛大的《福祿壽訓練學院畢業Party感謝祭》。節目中的首個遊戲「福祿壽 搶著數！搶櫈仔！」將會非常熱鬧，第一輪遊戲就有超過20人參與，大家在音樂停止時蜂擁而上，場面一度混亂。其中，玩家Gordon葉泓聲表現尤為突出，他的熱情和激動讓整個遊戲變得更加搞笑和精彩。「我平時好鍾意玩呼拉圈㗎！」朱朱風騷地說。

接下來的遊戲「扭扭檸檸福祿壽」更是考驗參賽者的腰力和靈活性。每隊派出一名選手，穿上特製的彈弓腰帶，在限定時間內瘋狂扭動腰部，爭奪鎖匙。朱朱和伍韻婷的對決尤其精彩，朱朱憑藉其出色的腰力和靈活性，迅速取得勝利，場面既熱鬧又引人發笑。

演技大比拼

節目的另一環節「以訛傳訛福祿壽」則是一場演技的較量。子羚在這個遊戲中展現了她的演技才能，一人分飾三角，完美地演繹了一場捉姦戲碼。她時而扮演奸夫，時而憤怒地扮演被戴綠帽的丈夫，笑料百出。視帝山聰也不甘示弱，他在遊戲中的表現同樣引人注目，不僅與丘梓謙有精彩的對手戲，還差點撞倒道具隔板，增添了不少戲劇張力。李思捷則挑戰了「刀鋸美人」的角色，以其擅長的口技完美地演繹了刀鋸的聲音，令人印象深刻。