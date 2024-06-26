香港狹小空間風水大解析 張芯熏師傅教你如何化解洗手間對書枱風水禁忌

張芯熏提供創意解決方案

在香港，由於空間狹小，許多家庭的洗手間甚至無法安裝門。這種情況可能會影響家居風水，引起居住者的關注。近日，有觀眾向風水專家張芯熏師傅提問，表示自己的洗手間門口正對著書桌，且由於空間限制，無法安門。此外，洗手間的洗手盆下方還放置了一面鏡子，正對著書桌，讓他們擔心這是否會帶來不良風水。

對此，張芯熏師傅提出了一個創意的解決方案。「如果洗手間裝不到門，可以試下加一條鐵通和一塊布，作一道『門』，把兩邊空間間開。但對於那塊布是有一定的要求，包括不能有公仔或動物，不可以是紅色，簡簡單單、清清的一塊布。你可以試試這個方法，把所有東西分開。」她解釋，這樣可以在不需進行大改動的情況下，有效隔離洗手間與其他生活空間，從而減少風水上的不利影響。

專家強調洗手間風水重要性

張芯熏師傅還強調，洗手間對著書桌的布局確實不利於居住者的思緒和工作效率。「洗手間對著書枱真的不太好，會容易思緒，以及工作上的想法，建議盡快處理，可以幫助你在學習或工作上再提昇一級。」她建議，居民應該儘快採取措施，改善這一風水問題，以促進居住環境的和諧與個人的事業發展。