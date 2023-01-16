綜藝參賽者Re U賀年｜食撈起求來年風生水起 約定派利盼財源滾滾來…
年底嘅幾個綜藝節目，將各位出身不同嘅藝員同事技能再發掘，好似《香港小姐再競選》同《全能司儀選拔大賽》仲有《全城一叮》就向觀眾展示咗一直努力不懈準備嘅佢哋努力嘅成果喇。
呢日 林子超 孖八 李芷晴 陳懿德 黃建東 同埋 蔡國威 就齊聚一堂拍攝TVB娛樂新聞台嘅賀年專題，佢哋邊講邊食，仲齊齊搏仲「撈起」寄望兔年可以再創佳績邁向高峰，仲話要準備多啲開工利是派俾大家呀。
Andy就話自己係搏派，佢認為有出先有入，寓意新一年賺得更多豬籠入水喎。至於爸爸輩嘅孖八就年年都要準備，仲希望收到佢利是嘅各位都越嚟越旺咁話口喎。李芷晴 就因為年紀尚輕，仲未試過派利是嘅滋味，佢就話今年就會開始實行喇。
至於德德同樣未曾向大家派過利是，佢就話自己入行資歷尚短，不過因為覺得過去一年成績不俗，所以同樣會喺兔年準備一吓，多謝大家嘅支持照顧喇。東東就認為自己今年要加碼準備，因為往年得到唔少機會，同事收到亦都非常開心呀。威仔亦都會如常向同事派利是，佢亦話派之餘亦都希望收多啲喎。
過去一年佢哋都因為唔錯嘅表現而令更多觀眾認識，呢日佢哋就為兔年定立目標喇，東東首先就繼續佢嘅減肥大計，德德就話新一年要學識內斂，不過就瞬即被大家柴台喎，芷晴就希望大家都多啲工作，而孖八就希望疫情遠去，大家都身體健康，Andy就希望大家都可以無罩自由出行喇。
早前德德喺聖誕邀請咗大班朋友去到元朗嘅超巨豪宅開Party慶祝，唔知今次新年又會唔會再舉辦呢？不過在座嘅戰友就紛紛話冇收到邀請群情洶湧，嚇得佢即刻發出邀請呀。
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