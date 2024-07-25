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《2024香港小姐競選》火熱進行 佳麗們大談特質與夢想 網民熱議誰將奪冠

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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隨著《2024香港小姐競選》的熱烈進行，官方最近推出了一系列以「2024香港小姐冠軍可能係…」為主題的宣傳片，吸引了大量關注。15位候選佳麗在片中不僅模擬了奪冠的情境，還大方分享了自己的性格特質。

年輕佳麗意外失誤 網民反應熱烈

年紀最小的18歲佳麗1號陳紫佟在拍攝中活潑地擺出多個可愛Pose，不過不慎弄跌了頭上的后冠，場面頗為尷尬。此外，自稱「城大李嘉欣」的2號倪樂琳坦言她最愛睡覺，並以此勸勉大家：「我係長睡眠者，中學時候試過連續瞓咗廿幾個鐘，我懶嘅呢個特質，可以鼓勵香港人勞逸結合。」

自信滿滿代表香港

12號鍾翠詩自豪地表示她是一名勇敢且自信的女生：「我覺得自己好勇敢同埋自信，可以代表香港作為親善大使宣揚香港，展示香港嘅美。」13號姜程月則強調她的親和力和抗壓力：「我有親和力可以拉近同觀眾嘅距離，同埋覺得自己有比較大嘅抗壓能力。」

追夢與挑戰自我

14號楊梓瑤因高挑身材受到矚目，她透露自己的演員夢全因看過劉亦菲的表演而起：「我2021年睇電視見到劉亦菲，嗰陣時起我就好想做演員，好多謝媽媽好支持我。」15號俞可程則分享了她為了參選而進行的嚴格減肥計劃：「我喺2個月減咗14磅，雖然好辛苦，但我性格係一決定咗就要做，即使結果點樣都好，努力咗就好足夠。」

多才多藝與獨立自主

來自南京的7號秦冀雯憑藉自學精通廣東話，自認獨立堅強：「我細細個就出咗去讀書，所有嘢都係靠自己去解決，過程中不斷咁成長，變得更加成熟同堅強。」8號盧凱怡則是國標舞高手，她表示非常享受舞台上的表演：「我一直以嚟都好有自信，上到台時好少會去擔心同驚，好享受舞台上嘅感覺。」

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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