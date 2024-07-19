《2024香港小姐競選》外景拍攝揭幕 內蒙古遇挑戰 何沛珈嘔吐多次仍堅持工作

團隊精神展現 眾人互相扶持

隨著《2024香港小姐競選》的熱烈進行，15位候選佳麗已開始他們的外景拍攝之旅。最近，三位候選人莊曉婷（Kimmy）、李曼思（Adria）和俞可程（Kanis）在兩位資深帶隊的師姐何沛珈（Roxanne）及陳懿德的帶領下，前往內蒙古進行拍攝。這次旅程並非輕鬆，何沛珈在抵達後不久就在社交媒體上透露自己身體不適，嘔吐多次。她描述了當天的艱難情況：「嗰日要坐七個鐘頭車，跟住我又喺車度溫奧運嘅資料，本身都有啲暈車浪，同埋嗰日日頭又比較曬。」

儘管身體狀況不佳，何沛珈表示第二天已經感覺好多了，並強調了休息的重要性：「好彩第二日已經好番好多，我都有爭取時間休息，唔使拍嘢時就閉目養神，拍攝團隊亦有互相照顧。」在這段艱難時期，李曼思（Adria）的貼心舉動也為何沛珈帶來了很大的幫助，她不僅幫助何沛珈返回房間，還主動承擔了拿行李的責任。何沛珈對此表示感激，並稱讚了團隊成員間的相互支持和專業態度。

專業精神不減 堅持完成拍攝任務

即使身體狀況不佳，何沛珈仍然堅持完成拍攝任務，她表示即使「有啲暈」也會努力繼續工作，展現了她的專業精神和對工作的熱情。這次外景拍攝不僅是對候選佳麗的一次挑戰，也是一次展現團隊合作和專業態度的機會。