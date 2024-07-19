《2024香港小姐競選》15強佳麗內蒙古外景拍攝 製作蒙古奶食品及傳統服飾展現異國風情

隨著《2024香港小姐競選》的熱烈進行，15位佳麗的外景拍攝活動已經開始進行。首批前往內蒙古的候選人包括5號莊曉婷（Kimmy）、6號李曼思（Adria）和15號俞可程（Kanis），她們在兩位經驗豐富的師姐何沛珈（Roxanne）及陳懿德的帶領下，於17日一早出發，展開了一系列精彩的拍攝活動。