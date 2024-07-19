《2024香港小姐競選》15強佳麗內蒙古外景拍攝 製作蒙古奶食品及傳統服飾展現異國風情
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隨著《2024香港小姐競選》的熱烈進行，15位佳麗的外景拍攝活動已經開始進行。首批前往內蒙古的候選人包括5號莊曉婷（Kimmy）、6號李曼思（Adria）和15號俞可程（Kanis），她們在兩位經驗豐富的師姐何沛珈（Roxanne）及陳懿德的帶領下，於17日一早出發，展開了一系列精彩的拍攝活動。
跨越長途 達到拍攝地點
三位佳麗和師姐們抵達呼和浩特後，經過長達7小時的車程，終於到達正藍旗。翌日，她們沒有絲毫休息，立刻開始了緊湊的拍攝行程。「三位佳麗首個任務是跟當地人學習製作查乾伊德（蒙古奶食品），有板有眼！」這不僅是一次文化交流，也是一次難得的學習機會。
文化體驗與美景結合
接下來，她們的第二個任務是學習製作蒙古族傳統服飾—察哈爾服飾。完成服裝後，三位佳麗換上察哈爾服飾，在廣闊的草原上拍攝，「之後更齊齊穿上察哈爾服飾化身蒙古美女，在大草原上打卡留倩影，配上靚爆日落，畫面唯美！」這些獨特的照片不僅展示了她們的美麗，也突顯了蒙古的自然風光和文化特色。
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圖片來源：TVB