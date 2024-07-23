《2024香港小姐競選》塞班島外景拍攝大曝光 佳麗泳裝秀身材與魔鬼魚親密接觸

隨著《2024香港小姐競選》的火熱進行，15位佳麗的外景拍攝活動也在全速進行中。最近，第二批候選人秦冀雯（Yvonne）、盧凱怡（Kerry）和鍾翠詩（Tracy）在馮盈盈及麥美恩（Mayanne）的帶領下，前往塞班島進行了一系列的拍攝活動。