《2024香港小姐競選》塞班島外景拍攝大曝光 佳麗泳裝秀身材與魔鬼魚親密接觸
廣告
隨著《2024香港小姐競選》的火熱進行，15位佳麗的外景拍攝活動也在全速進行中。最近，第二批候選人秦冀雯（Yvonne）、盧凱怡（Kerry）和鍾翠詩（Tracy）在馮盈盈及麥美恩（Mayanne）的帶領下，前往塞班島進行了一系列的拍攝活動。
佳麗泳裝秀與海洋生物零距離
這三位候選佳麗的行程充滿了精彩瞬間。他們一早就前往沙灘，穿上泳裝進行了一系列的拍攝。不僅如此，她們還有機會與海洋中的魔鬼魚進行了零距離的接觸，這種親密互動讓人印象深刻。三位佳麗不僅展示了她們的健美身材，還與魔鬼魚有了親密的擁抱和互動，場面既溫馨又有趣。
師姐驚魂瞬間成焦點
在這次外景拍攝中，師姐Mayanne的表現尤為搶眼。當一條魔鬼魚遊過她的腳邊時，她驚恐萬分，表情逗趣，成為了一個搞笑的高光時刻。據說親吻魔鬼魚可以帶來七年的好運，聽到這個消息後，三位佳麗和馮盈盈都爭先恐後地親吻魔鬼魚，希望能夠獲得好運。即使平時膽小的Mayanne也在眾人的鼓勵下，鼓起勇氣親吻了魔鬼魚。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：TVB