2024香港小姐競選火熱開跑 25位佳麗才藝展現各顯神通 誰能脫穎而出
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昨晚在翡翠台盛大播出的《2024香港小姐競選》吸引了眾多觀眾的目光。節目中，25位風采各異的初步入圍佳麗齊聚一堂，她們分別來自不同的背景和專業領域，包括陳紫佟、陳甜甜等，展現了她們的才華和魅力。
佳麗分組競技 展現多元才華
這些佳麗被分為六大組別，包括「海外佳麗組」、「年輕／成熟組」等，通過自我介紹、面試和才藝表演的方式，向觀眾展示了她們的多面性和專業技能。特別是屬於「才藝技能組」的幾位佳麗，如盧凱怡、謝淑怡和張萃琳，她們的表現尤為出色，令人印象深刻。
盧凱怡國標舞技驚四座
盧凱怡（Kerry）不僅是國標舞的佼佼者，還是世界排名前三的國標舞選手。「每年都會飛去世界唔同地方參加比賽，都有一百幾次以上，多到數唔清。」Kerry表示，她希望通過參選港姐讓更多人了解國標舞的魅力：「希望我嘅出現可以話畀大家知道咩係國標舞，認識到國標舞嘅美同優雅。」
謝淑怡鋼琴演奏引人入勝
謝淑怡（Zoie）是一位才華橫溢的鋼琴家，畢業於美國約翰霍普金斯大學。「由細到大鋼琴陪住我走過高山低谷」，Zoie在節目中的鋼琴表演不僅技巧高超，更展現了她與音樂的深厚情感。她希望通過參選港姐，將自己的音樂才華帶給更廣泛的觀眾。
張萃琳全能才藝展現
張萃琳（Celine）則以其全面的才藝技能脫穎而出，無論是畫畫、攝影還是唱歌，她都能游刃有餘。她的多才多藝不僅讓她在建築設計領域獲得認可，也使她在競選中顯得格外突出。
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圖片來源：TVB