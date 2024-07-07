2024香港小姐競選今晚揭曉 六大組別佳麗特色全面介紹 網民熱議撞樣女藝人

網絡熱議：撞樣女藝人引爆話題

今晚（7日）10點半，翡翠台將播出《2024香港小姐競選 誰是入圍者》。這個節目將為觀眾深入介紹已經通過兩輪面試的25位佳麗，讓大家在正式投票前有更全面的了解。TVB為此特別製作了這個節目，分別從「海外佳麗組」、「年輕/成熟組」、「翻版撞樣組」、「專業人士組」、「才藝技能組」和「選美經驗組」六大方面來介紹這些佳麗。節目中不僅有佳麗們的自我介紹，還包括了面試和個人才藝表演的精彩片段。

特別值得一提的是，這次競選中有不少佳麗與知名女藝人撞樣，引起了網絡上的熱烈討論。節目組基於公眾的興趣，特別設立了「翻版撞樣組」，其中包括被稱為「城大李嘉欣」的倪樂琳Ellyn、「銀行界李施嬅」的林瀾、「翻版蔡潔」的程姜月Dolores以及「河北黃婉佩（Race@2R）」的陳甜甜。這些佳麗不僅外貌引人注目，各自的背景和才藝也各具特色。

佳麗個人魅力展現

Ellyn，一位畢業於城市大學的佳麗，她對於表演和與觀眾的互動充滿熱情：「我好鍾意表演，我好鍾意接觸觀眾，亦都好鍾意將正能量帶畀人。」她表示，雖然不介意被稱為「城大校花」及其與李嘉欣的相似之處，但她希望人們能因她自身的特質而記住她：「我想大家唔係因為我似邊個而記住我，而係因為我係我，而記得我同欣賞我。」另一位佳麗Dolores，目前在浸會大學修讀中國研究專業，她在節目中展示的才藝是結合藝術體操和雜技，展現了她獨特的古典美和非凡氣質。作為一名社企的創辦人，Dolores表示，正是社區的支持和鼓勵讓她有勇氣參加這次的港姐選舉。