《2024香港小姐競選》新加坡外景拍攝大揭祕 三位佳麗泳裝靚相曝光 網民熱議

新加坡行程豐富多彩

《2024香港小姐競選》的15強候選人已經開始了他們的外景拍攝之旅，其中第四批出發的候選人包括1號陳紫佟（Jessie）、10號吳芷靖（Clary）和13號程姜月（Dolores）。這次，她們在視後江美儀和師姐邵初的帶領下，前往新加坡進行了一系列的拍攝活動。

在新加坡，三位佳麗的行程非常豐富，她們不僅體驗了孃惹傳統服裝和製作孃惹糕點，還前往聖淘沙體驗了全新的遊樂設施「天空喜立」和高空飛索。此外，她們還乘坐了色彩繽紛的電單車，感受速度與激情的快感。泳裝拍攝環節更是重頭戲，三位佳麗身穿三點式泳裝，自信地擺出各種Pose，展現出甜美的笑容，畫面極為唯美。

專業指導增添光彩

拍攝過程中，江美儀和邵初不僅帶領她們完成拍攝，還親自為她們化妝和整理髮型，展現出滿滿的愛心。江美儀分享了她的拍攝技巧：「返到去對住塊鏡練習擺Pose，同埋用手機錄低自己嘅姿勢睇番，最緊要係上網睇人哋點樣著住泳衣去行Show，真係好有幫助。」邵初則強調表情管理的重要性：「最緊要有自信，同埋有笑容，唔好掛住顧其他嘢之後唔記得咗個樣！」

趣事連連增添歡樂

在拍攝期間，江美儀和邵初在一家餐廳享用美食時，意外獲得老闆贈送的啤酒，江美儀開玩笑說：「可能我哋個樣寫住『酒鬼』兩隻字，突然之間就送咗兩杯啤酒畀我哋！」此外，她們的人氣非常高，甚至有粉絲主動要求與她們合照，足見她們在當地的受歡迎程度。