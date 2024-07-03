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《香港小姐2024》第二輪面試爆紅！網民熱議「明星相」佳麗私照看看有沒有你心水佳麗！

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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《香港小姐競選2024》的熱潮再次席捲而來，昨日（2日）舉行了激動人心的第二輪面試。本輪共有46位佳麗脫穎而出，許多在首輪面試中表現出色的參賽者再次登場，引起廣泛關注。這些佳麗不僅在首輪後積極於社交媒體分享自己的面試經歷，也贏得了眾多網民的目光和支持。

網民關注：佳麗私照與明星撞臉

每年的港姐面試總會發掘出一些擁有「明星相」的佳麗，今年亦不例外。以下是一些入圍第二輪面試的佳麗，她們的社交網私照與明星撞臉情況，引起了網民的熱烈討論：
– 「翻版蔡潔」Dolores，25歲
– 「翻版陳茵媺」張安妮 Annie，2023溫哥華華裔小姐季軍
– 「翻版李嘉欣」Ellyn，23歲，城大畢業生
– 「翻版許子萱」Tracy 鍾翠詩，24歲，2023溫哥華華裔小姐亞軍&最上鏡小姐
– 「翻版傅嘉莉」彭小姐 Jenna，23歲，廣東人，機械工程專業碩士學生
– 「翻版鍾麗淇」Emily 梁小姐，22歲

網民熱議：佳麗分享面試感受

不少佳麗在首輪面試後，積極在社交平台上分享了她們的面試感受，這些分享迅速成為網絡熱話。網民們對這些佳麗的真實感受表現出了極大的興趣，紛紛留言支持和鼓勵。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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