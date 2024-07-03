《香港小姐2024》第二輪面試爆紅！網民熱議「明星相」佳麗私照看看有沒有你心水佳麗！

《香港小姐競選2024》的熱潮再次席捲而來，昨日（2日）舉行了激動人心的第二輪面試。本輪共有46位佳麗脫穎而出，許多在首輪面試中表現出色的參賽者再次登場，引起廣泛關注。這些佳麗不僅在首輪後積極於社交媒體分享自己的面試經歷，也贏得了眾多網民的目光和支持。