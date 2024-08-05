《2024香港小姐競選》江美儀帶領佳麗新加坡拍攝 外景照曝光網友大讚視後泳衣照
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《2024香港小姐競選》的15強佳麗已經開始了他們的外景拍攝之旅，其中第四批候選人包括1號陳紫佟（Jessie）、10號吳芷靖（Clary）和13號程姜月（Dolores）最近前往新加坡。在視後江美儀和資深師姐邵初的帶領下，她們進行了一系列的拍攝活動。
江美儀貼心準備驚喜眾人
邵初透露，江美儀非常照顧大家，不僅為台前幕後的工作人員準備了冰感毛巾以消暑，還帶來了一些特別的「祕密武器」。「帶咗梳髺梳得好靚嘅梳，又帶咗整理頭髮嘅用品，帶咗好多佢哋用到或者有需要嘅嘢嚟。」江美儀表示。在被問及是否會穿泳裝時，江美儀笑著回答：「呢個絕對有，大家要留意節目！」
網友對江美儀泳衣照讚不絕口
江美儀不僅在節目中承諾會有泳裝環節，她還在社交網站上大方展示了自己的泳衣照，並與12年前的照片進行了對比。儘管已經年過半百，她的背肌依然非常明顯，顯示出她的努力和毅力。「非常喜歡2024年這個背肌，比2012年更有力量的美，它顯示著汗水和毅力、安全感和生命力，它不單單只是漂亮。」網友們紛紛留言讚美，其中一位網友表示：「好有線條美的視後」，另一位則說：「練過的肌肉背好美」。
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圖片來源：TVB