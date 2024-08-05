《2024香港小姐競選》江美儀帶領佳麗新加坡拍攝 外景照曝光網友大讚視後泳衣照

《2024香港小姐競選》的15強佳麗已經開始了他們的外景拍攝之旅，其中第四批候選人包括1號陳紫佟（Jessie）、10號吳芷靖（Clary）和13號程姜月（Dolores）最近前往新加坡。在視後江美儀和資深師姐邵初的帶領下，她們進行了一系列的拍攝活動。