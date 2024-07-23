《2024香港小姐競選》塞班島泳裝外景大爆料！佳麗自爆飲食祕訣 馮盈盈麥美恩搞笑解答

佳麗分享泳裝拍攝祕訣

隨著《2024香港小姐競選》的火熱進行，15位佳麗的外景拍攝也逐步展開。最近，三位候選佳麗秦冀雯（Yvonne）、盧凱怡（Kerry）和鍾翠詩（Tracy）在馮盈盈和麥美恩（Mayanne）的帶領下，前往塞班島進行了一系列的拍攝活動。在接受採訪時，三位佳麗分享了她們為泳裝拍攝做的準備工作。

Kerry透露，自從參選以來，她們一直保持健身，「我哋從參選開始一直都有Keep fit，每個人都好勤力，我發現Tracy同Yvonne都食得少過我。」對此，馮盈盈透露Yvonne的自律程度非常高，甚至連飛機餐都會自己準備，Yvonne則回應：「我好聽話架，大家都叫我減嚇肥，因為上鏡會好睇啲。」而Tracy則表示她不擔心拍攝泳裝，但仍會控制飲食以避免出現肚腩，「但我都會食少啲，因為怕有肚腩。」

師姐級人物幽默回應

在談到泳裝的選擇時，馮盈盈保證說：「都有做啲準備，但全部（泳衣）都係好運動型，唔會走光，好安全。」而Mayanne則幽默地加入，「我帶咗我媽套泳衣嚟，簡稱面堅尼，由頭遮到尾，美白好緊要呀！」此外，當被問及與Tracy同為溫哥華出身，是否有經驗分享給師妹時，Mayanne開玩笑說：「其實我已經變咗一個港女，你（Tracy）Feel唔Feel到我仲有溫哥華特質？」Tracy則回應：「有（溫哥華特質）呀，就係好多嘢講，可以有好多話題，呢樣好好。」

佳麗間趣味互動

這次的外景拍攝不僅是一次展示美貌的機會，也是佳麗們相互了解和增進友誼的好時機。從她們的輕鬆互動中可以看出，即使在競爭激烈的選美活動中，她們仍能保持良好的團隊精神和幽默感。