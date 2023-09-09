港姐現身領獎慶祝未停 暴雨襲港幸未受影響

無線娛樂新聞台報導：幾位應屆出爐港姐繼續馬不停蹄接受贊助商嘅頒獎，呢日冠軍 莊子璇 亞軍 王怡然 同季軍 王敏慈 同友誼小姐 姜依宁 就現身健康產品品牌活動喇。佢哋當選後除咗要開始投入忙碌嘅演藝生活，Hilary同Lovelle亦同時要面對學業壓力，好在佢哋都對保健有一定認識咋。