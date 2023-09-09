港姐現身領獎慶祝未停 暴雨襲港幸未受影響
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無線娛樂新聞台報導：幾位應屆出爐港姐繼續馬不停蹄接受贊助商嘅頒獎，呢日冠軍 莊子璇 亞軍 王怡然 同季軍 王敏慈 同友誼小姐 姜依宁 就現身健康產品品牌活動喇。佢哋當選後除咗要開始投入忙碌嘅演藝生活，Hilary同Lovelle亦同時要面對學業壓力，好在佢哋都對保健有一定認識咋。
佢哋不約面同都話多飲水再有足夠休息，加上服用補充品就可以應付日常挑戰喇。不過日前香港被世紀暴雨侵襲，Jenny就遇到小家居意外壞冷氣，佢哋仲話希望各界平安呀。
雖然當選已經幾星期，不過佢哋身邊嘅慶祝就一直未停過，唔少親友都排隊相約飯局，不過佢哋就話雖然高興，但係都一樣要控制住食量保持身材呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台