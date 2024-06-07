陳曉華（Hera）為香港小姐2024宣傳，新劇《金式森林》期待火花

陳曉華（Hera），2018年香港小姐冠軍，現已成為眾多粉絲心中的女神。隨著新一屆香港小姐競選的來臨，全球招募將於6月10日截止。Hera作為資深師姐，積極參與宣傳活動，並於社交平臺分享了一則短片，她用英文寫下：「The 6th year, promoting for misshk 2024. Time flies.（第六年，為香港小姐2024做宣傳，時間飛逝）」，展示了她對這項賽事的熱情和支持。