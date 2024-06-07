陳曉華（Hera）為香港小姐2024宣傳，新劇《金式森林》期待火花
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陳曉華（Hera），2018年香港小姐冠軍，現已成為眾多粉絲心中的女神。隨著新一屆香港小姐競選的來臨，全球招募將於6月10日截止。Hera作為資深師姐，積極參與宣傳活動，並於社交平臺分享了一則短片，她用英文寫下：「The 6th year, promoting for misshk 2024. Time flies.（第六年，為香港小姐2024做宣傳，時間飛逝）」，展示了她對這項賽事的熱情和支持。
歷屆佳麗分享參選心得
在短片中，Hera身穿碎花長裙，展現出青春氣息。她不僅分享了自己的參選心得，還有其他歷屆佳麗如陳楨怡和梁凱晴等人也在場支持。粉絲們對Hera的美貌和努力表示讚賞，紛紛留言：「好靚，工作加油，期待睇你拍既宣傳廣告」、「超美！靚靚女神唔好放棄，工作加油期待你所有作品」、「我眼中唯一的，永遠的！」
Hera的演藝生涯
自從入行以來，Hera在演藝圈逐漸嶄露頭角。她首次參演的電視劇《迷網》中擔任重要角色，並在2021年的《七公主》中飾演「胡映雪」一角，其演技和臺詞表現均受到肯定。此後，她又參與了多部重頭劇集，如《美麗戰場》和《新聞女王》等。
期待新劇《金式森林》的精彩表現
接下來，Hera將與視帝郭晉安合作拍攝新劇《金式森林》，在劇中飾演一對老夫少妻。觀眾們都非常期待這對組合能在螢幕上擦出怎樣的火花。
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圖片來源：TVB