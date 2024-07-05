香港小姐2024入圍名單大曝光！網民熱議「翻版李嘉欣」現身 碩士學霸鋼琴家齊聚一堂

學霸與高妹齊聚 港姐質素驚人

《2024香港小姐競選》已經完成了兩輪面試，網上對於這屆港姐的討論熱度持續上升。許多網民都對參賽佳麗的顏值和才華表示讚賞，認為她們的水平在近年來是最高的。特別是有幾位佳麗被認為長得和一些知名藝人相似，包括「翻版李嘉欣」、「翻版蔡潔」、「翻版鍾麗淇」及「翻版許子萱」。

官方公布的初步入圍名單顯示，這次共有25位佳麗入圍，其中6名是現任碩士生或碩士畢業生，包括25歲的陳甜甜（Rose）、22歲的梁嘉瑩（Emily）、26歲的李曼思（Adria）、22歲的馬儷文（Liwen）、26歲的謝淑怡（Zoie）及24歲的吳芷靖（Clary）。其中，Zoie不僅學歷高，還是一位才華橫溢的鋼琴家。此外，這屆港姐中不乏高挑的佳麗，最高的楊梓瑤（Amina）身高達179cm，郭恩程（Kelly）也有178cm。

年齡層廣泛 網民可投票選出心水佳麗

年齡最小的參賽者是17歲的中學生鄭芷瑤（Yoyo），而26歲的佳麗包括黃詩瑩、李曼思、謝淑怡、黃劍萍（Kipi）及俞可程（Kanis）。無綫今年增加了與觀眾的互動，從今日起，觀眾可以通過無綫官方社交網進行《誰是入圍者》的公開網上投票，每人每日最多可投5票，投票截止日期為7月10日。從明天起，無綫官方社交網及myTV SUPER將推出25位佳麗的自我介紹及才藝表演短片，翡翠台也將在星期日晚上10時30分播出特備節目《2024香港小姐競選 誰是入圍者》，讓大家更加了解這些佳麗。