《香港小姐2024》首輪面試火熱開跑 高質佳麗齊集 青春無敵中美混血兒引爆話題
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《香港小姐競選2024》於今日正式啟動，首輪面試吸引了超過一百位佳麗參與，競爭激烈。這些參賽者來自不同地區，包括內地的多個省市如廣東、上海、北京等，以及海外地區如英國、加拿大。特別引人注目的是一位17歲的中美混血佳麗，她的青春活力和獨特背景讓人印象深刻。
佳麗背景多元化 高學歷與專業多樣
今屆《香港小姐》的參賽者不僅外貌出眾，更有著豐富的學術和專業背景。許多佳麗擁有高學歷，例如有的是金融、機械工程等專業的畢業生。此外，佳麗的身高普遍偏高，其中有佳麗身高甚至達到183公分，展現了模特兒般的氣質。
海外與內地佳麗齊聚一堂 競爭異常激烈
除了本地佳麗，大量來自內地及海外的參賽者也為這次競選增添了國際色彩。例如來自英國和加拿大的佳麗，她們利用假期回港參賽，展現了對這個舞臺的熱情和期望。其中一位名叫Aisha的17歲中美混血佳麗，她的參賽不僅為賽事增添了新鮮感，也讓觀眾對她充滿期待。
參賽者展現多樣才華 跨文化交流成亮點
這次《香港小姐》競選不僅是美貌的比拼，更是才華和文化多樣性的展示。參賽者中不乏有才藝特長的佳麗，如有的精通多國語言，有的在專業領域有顯著成就。這樣的多元化背景不僅豐富了比賽的內容，也使得整個賽事更加精彩和值得關注。
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圖片來源：TVB