香港小姐

《香港小姐2024》首輪面試火熱開跑 高質佳麗齊集 青春無敵中美混血兒引爆話題

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

《香港小姐競選2024》於今日正式啟動，首輪面試吸引了超過一百位佳麗參與，競爭激烈。這些參賽者來自不同地區，包括內地的多個省市如廣東、上海、北京等，以及海外地區如英國、加拿大。特別引人注目的是一位17歲的中美混血佳麗，她的青春活力和獨特背景讓人印象深刻。

佳麗背景多元化 高學歷與專業多樣

今屆《香港小姐》的參賽者不僅外貌出眾，更有著豐富的學術和專業背景。許多佳麗擁有高學歷，例如有的是金融、機械工程等專業的畢業生。此外，佳麗的身高普遍偏高，其中有佳麗身高甚至達到183公分，展現了模特兒般的氣質。

海外與內地佳麗齊聚一堂 競爭異常激烈

除了本地佳麗，大量來自內地及海外的參賽者也為這次競選增添了國際色彩。例如來自英國和加拿大的佳麗，她們利用假期回港參賽，展現了對這個舞臺的熱情和期望。其中一位名叫Aisha的17歲中美混血佳麗，她的參賽不僅為賽事增添了新鮮感，也讓觀眾對她充滿期待。

參賽者展現多樣才華 跨文化交流成亮點

這次《香港小姐》競選不僅是美貌的比拼，更是才華和文化多樣性的展示。參賽者中不乏有才藝特長的佳麗，如有的精通多國語言，有的在專業領域有顯著成就。這樣的多元化背景不僅豐富了比賽的內容，也使得整個賽事更加精彩和值得關注。

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB

熱門文章

 