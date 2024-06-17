《香港小姐2024》首輪面試火熱開跑 高質佳麗齊集 青春無敵中美混血兒引爆話題

《香港小姐競選2024》於今日正式啟動，首輪面試吸引了超過一百位佳麗參與，競爭激烈。這些參賽者來自不同地區，包括內地的多個省市如廣東、上海、北京等，以及海外地區如英國、加拿大。特別引人注目的是一位17歲的中美混血佳麗，她的青春活力和獨特背景讓人印象深刻。