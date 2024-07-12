香港小姐

胡杏兒懷舊重戴港姐后冠 網民熱議她演藝生涯與感人心路歷程

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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香港小姐競選不僅是美麗的展示，更是無數女性啟航夢想的舞台。今年標誌著胡杏兒當選港姐季軍25週年，這位曾是TVB「五花」之一的視後，在社交平台分享了自己的感慨和回憶。「昨日是我當選港姐季軍的25週年紀念日，我也感觸頗深」，胡杏兒寫道。她還曬出了當年的后冠和綬帶，並戴上牠們拍照，「24年沒有戴過，所以有少許激動，甚至有想哭的感覺」。

從科技大學到TVB不凡旅程

胡杏兒回憶起自己當年是如何步入演藝圈的。原來，她當時正在香港科技大學讀生物化學，由於室友夢想成為港姐，她便陪同參賽。「那時沒有手機，還是使用俗稱「BB機」的傳呼機，接到短訊就去TVB面試，非常方便」。面試時她感到非常緊張，「看到很多美女，而自己甚麼都不懂，完全不會化妝打扮，穿著學生裝就去了」。

演藝生涯高低起伏

入行後的胡杏兒迅速崛起，成為觀眾心中的佼佼者。她在演藝生涯中獲得了無數獎項，但對她來說，最重要的獎項竟不是「最佳女主角」。「憑藉《流金歲月》中的茵茵一角，我獲得了我的第一個獎項——「飛躍進步女藝人」獎」。此外，她還提到了其他重要的獎項，如「最佳女主角」和「我最喜愛的電視女角色」，以及在內地獲得的「華鼎獎」。

對未來展望與感恩

胡杏兒表示，演員的工作非常有趣，可以在不同年齡階段飾演不同角色。「我覺得自己很幸運，並感謝所有陪伴我一路走過來的人」。她的故事不僅是關於個人的成長和成功，也是對於夢想和堅持的一種肯定。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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