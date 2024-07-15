《2024香港小姐競選》15位佳麗春日花裙Look亮相 記者會現場抽籤號碼大公開

佳麗們春日花裙Look登場

記者會開始時，15位佳麗穿著春日花裙，以分組形式在台上行走，展現了她們的優雅與青春活力。「感覺清新得嚟又充滿青春氣息」，她們的表現為現場增添了一抹亮麗的色彩。

緊張刺激抽籤環節

在記者會上，15位候選佳麗進行了編號抽籤，確定了她們在比賽中的出場順序。抽籤結果如下：- 1號：陳紫佟Jessie- 2號：倪樂琳Ellyn- 3號：王汛文Candice- 4號：謝淑怡 Zoie- 5號：莊曉婷Kimmy- 6號：李曼思 Adria- 7號：秦冀雯Yvonne- 8號：盧凱怡Kerry- 9號：陳甜甜Rose- 10號：吳芷靖Clary- 11號：梁嘉瑩Emily- 12號：鍾翠詩Tracy- 13號：程姜月Dolores- 14號：楊梓瑤Amina- 15號：俞可程Kanis