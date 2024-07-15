香港小姐

《2024香港小姐競選》15位佳麗春日花裙Look亮相 記者會現場抽籤號碼大公開

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

在將軍澳九龍東皇冠假日酒店，無綫電視舉行了一場盛大的記者招待會，宣布了《2024香港小姐競選》的15位候選佳麗。這場記者會吸引了眾多媒體的關注，並由多位高層出席，包括電視廣播有限公司的曾志偉先生、樂易玲小姐、黃德慧小姐、何小慧小姐、鄧煒鵬先生、陳惠英小姐、溫耀敏小姐、葉登偉先生及鄭瑜盛先生等。大會宣布，決賽將於九月隆重舉行，屆時將選出新一屆的香港小姐

佳麗們春日花裙Look登場

記者會開始時，15位佳麗穿著春日花裙，以分組形式在台上行走，展現了她們的優雅與青春活力。「感覺清新得嚟又充滿青春氣息」，她們的表現為現場增添了一抹亮麗的色彩。

緊張刺激抽籤環節

在記者會上，15位候選佳麗進行了編號抽籤，確定了她們在比賽中的出場順序。抽籤結果如下：- 1號：陳紫佟Jessie- 2號：倪樂琳Ellyn- 3號：王汛文Candice- 4號：謝淑怡 Zoie- 5號：莊曉婷Kimmy- 6號：李曼思 Adria- 7號：秦冀雯Yvonne- 8號：盧凱怡Kerry- 9號：陳甜甜Rose- 10號：吳芷靖Clary- 11號：梁嘉瑩Emily- 12號：鍾翠詩Tracy- 13號：程姜月Dolores- 14號：楊梓瑤Amina- 15號：俞可程Kanis

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB

熱門文章

 